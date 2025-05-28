Крис Куинн, Шон Суини, Джордан Отт и Джонни Брайант – основные претенденты на должность главного тренера «Финикса»

По сообщению инсайдера, в число финалистов в борьбе за должность главного тренера в процессе собеседований вышли ассистенты Крис Куинн («Майами»), Шон Суини («Даллас»), и Джордан Отт и Джонни Брайант (оба «Кливленд»).
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