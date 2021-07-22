Спорт Уик-Энд

4 подписчика

Максим ДЕМЕНКО: Вам лишь кажется, что к связке Дзюба - Азмун все привыкли, против нее ничего не могут сделать

Максим ДЕМЕНКО: Вам лишь кажется, что к связке Дзюба - Азмун все привыкли, против нее ничего не могут сделать

Успешнее выступить в Лиге чемпионов «Зенит» может благодаря взаимопониманию Собеседник «Спорт уик-энда» - бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,