У Китая новый козырь: представлена первая в мире ИИ-система для выявления ядерных боеголовок

Китайские учёные из Китайского института атомной энергии (CIAE) разработали первую в мире систему на базе искусственного интеллекта, способную отличать настоящие ядерные боеголовки от макетов без раскрытия их конструкции.
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