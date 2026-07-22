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Ремонт улицы Венцека в Самаре завершен на 99% за 50 млн рублей

Ремонт улицы Венцека в Самаре завершен на 99% за 50 млн рублей

В Самаре завершаются ремонтные работы на улице Венцека и кольцевой развязке у площади Революции. В настоящее время готовность объектов превышает 99 процентов.

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