Глава УМВД оказался настоящим хищником и легализовал 100 000 (!) мигрантов. Как вам циферка?

Виктор Онегин

Задержали говорите? Из-за 100000 эмигрантов?? Да кто поверит! Не поделился с другими подлец и решил слинять!! Дадут на всю катушку ,что бы другим не повадно было. Виноваты не люди в милиции,виновата система отбора людей,как в милицию,так и в чиновники. Когда то кадры решали всё,сейчас деньги решают не только всё но даже больше!!