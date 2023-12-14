Задержание Бывшего Начальника УМВД В Санкт-Петербурге разгорается крупный скандал, связанный с незаконной легализацией мигрантов.
Глава УМВД оказался настоящим хищником и легализовал 100 000 (!) мигрантов. Как вам циферка?
Комментарии
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Виктор Онегин
Задержали говорите? Из-за 100000 эмигрантов?? Да кто поверит! Не поделился с другими подлец и решил слинять!! Дадут на всю катушку ,что бы другим не повадно было. Виноваты не люди в милиции,виновата система отбора людей,как в милицию,так и в чиновники. Когда то кадры решали всё,сейчас деньги решают не только всё но даже больше!!
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29 мин.
Борис Виленский
Эти упыри ещё на свободе?
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26 мин.
Хамит Сабиров
"Этого" уродца в одну камеру с задержанными гастерами, а затем конфисковав имущество депортировать туда, откуда приехали его "подопечные".
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21 мин.
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