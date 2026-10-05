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Царьград

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Подмосковье покажет лучшие продукты на "Золотой осени" в октябре

Подмосковье покажет лучшие продукты на "Золотой осени" в октябре

С 7 по 10 октября в Москве на выставке "Золотая осень-2026" 25 подмосковных производителей представят свою продукцию.

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