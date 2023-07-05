Зеленский угрожает ядерной катастрофой неспроста. Мышка бежала, хвостиком махнула...

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лина любимцева

А Зелебобик не боится стать подсудимым в Международном уголовном суде за уголовное преступление? И быть приговоренным к смертной казни?!! За такие дела?!! Жиденыш поганый!! Точно сказал Путин про Зелебобика: "ЕВРЕЙСКИЙ ПОЗОР!!"...