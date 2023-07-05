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Зеленский угрожает ядерной катастрофой неспроста. Мышка бежала, хвостиком махнула...

Зеленский угрожает ядерной катастрофой неспроста. Мышка бежала, хвостиком махнула...

Юрий Кот На этой неделе Зеленский заявил, что не собирается проводить выборы во время войны.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А Зелебобик не боится стать подсудимым в Международном уголовном суде за уголовное преступление? И быть приговоренным к смертной казни?!! За такие дела?!! Жиденыш поганый!! Точно сказал Путин про Зелебобика: &quot;ЕВРЕЙСКИЙ ПОЗОР!!&quot;...
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1 д.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Жаль что в России нет четвертования.
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1 д.
Валерий Прокофьев
Жаль, что у нас в стране нет СМЕРШа!
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16 час.

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