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«Украинские роботы-пираты вышли в Атлантику»: как Киев демонстрирует угрозы судоходству в Мировом океане

«Украинские роботы-пираты вышли в Атлантику»: как Киев демонстрирует угрозы судоходству в Мировом океане

В ряде источников сообщили, что в Атлантическом океане в районе Азорских островов члены экипажа идущего под российским флагом танкера-перевозчика сжиженного природного газа Arctic Pioneer заметили на пути следования морской беспилотник.

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