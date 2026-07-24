«Украинские роботы-пираты вышли в Атлантику»: как Киев демонстрирует угрозы судоходству в Мировом океане

В ряде источников сообщили, что в Атлантическом океане в районе Азорских островов члены экипажа идущего под российским флагом танкера-перевозчика сжиженного природного газа Arctic Pioneer заметили на пути следования морской беспилотник.
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