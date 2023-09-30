Суд арестовал мужчин, изнасиловавших и убивших девушку 26 лет назад

В Москве арестовали мужчин, которые 26 лет назад изнасиловали и убили девушку на чердаке дома. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, преступление произошло летом 1997 года в жилом доме на улице Плющева.
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