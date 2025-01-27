Mash: спецназ США и Испании захватил корабль с русским экипажем у Португалии

Американские боевики захватили корабль с экипажем из России.Боевики Военно-морских сил Испании и сотрудники Федерального бюро расследований США высадились на борт контейнеровоза Baltic Summer, который находился в нейтральных водах у берегов Португалии.
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