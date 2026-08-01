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Паллиативное отделение Пеновской ЦРБ получило защиту от перебоев с электроснабжением

Паллиативное отделение Пеновской ЦРБ получило защиту от перебоев с электроснабжением

Безопасность пациентов: в Пеновской ЦРБ установили мощный резервный генератор. В отделении паллиативной медицинской помощи Пеновской центральной районной больницы завершились работы по вводу в эксплуатацию новой электрогенераторной установки.

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