Паллиативное отделение Пеновской ЦРБ получило защиту от перебоев с электроснабжением

Безопасность пациентов: в Пеновской ЦРБ установили мощный резервный генератор. В отделении паллиативной медицинской помощи Пеновской центральной районной больницы завершились работы по вводу в эксплуатацию новой электрогенераторной установки.
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