Танк «Франкенштейн»: что даст ВСУ немецкий антидронный комплекс ПВО?

СВО на Украине показала, как при помощи артиллерийских ударов и копеечных дронов-камикадзе стоимостью в несколько десятков тысяч рублей за штуку можно заставить захлебнуться наступление противника, расходуя по несколько одноразовых ударных БПЛА на отдельного штурмовика и без счета – на бронетехнику.