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Дмитрий Тарасов рассказал, как радует жену по утрам огурцом

Дмитрий Тарасов рассказал, как радует жену по утрам огурцом

Пользователи нередко пишут, что спортсмен Дмитрий Тарасов грубо общается с супругой. Фото: из открытых источников Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Котенко часто публикует в своих соцсетях фотографии и подробности из личной жизни.

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