Дмитрий Тарасов рассказал, как радует жену по утрам огурцом

Пользователи нередко пишут, что спортсмен Дмитрий Тарасов грубо общается с супругой. Фото: из открытых источников Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Котенко часто публикует в своих соцсетях фотографии и подробности из личной жизни.