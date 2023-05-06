Вот оно как: крымчане рассказали, кого из известных героев кино хотели бы видеть в качестве начальника

Харизма и патриотизм: Глеб Жеглов и Макс Отто фон Штирлиц — самые желанные руководители. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у крымчан, кого из известных героев кино и сериалов они хотели бы видеть в качестве своего начальника.