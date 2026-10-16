Как сообщает «Федеральный Бизнес-журнал», в России предложили изменить порядок предоставления налоговой льготы для компаний, инвестирующих в научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР).
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