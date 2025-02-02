ВСУ совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже, — Минобороны (ВИДЕО)

ВСУ совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже — Минобороны России выступило с заявлением по поводу попытки оккупантов обвинить в ударе Армию России: Провокация Украины в Судже нацелена на отвлечение внимания от зверств киевского режима в курском посёлке Русское Поречное.