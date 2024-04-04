«Зритель найдет в «Предчувствии» новый для себя опыт»

За десять лет, которые прошли с момента выхода фильма Бертрана Бонелло «Сен-Лоран. Стиль — это я», Леа Сейду совершенно не изменилась, утверждает один из самых авторитетных французских режиссеров современности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии