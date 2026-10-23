❗️⚡️ВВС США успешно завершили очередную серию испытательных пусков перспективного боевого блока Mk21A, разрабатываемого для интеграции в состав межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel.
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