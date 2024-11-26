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Закон, порядок, государство

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На Сахалине продолжается обучение операторов FPV-дронов армейского корпуса ВВО

На Сахалине продолжается обучение операторов FPV-дронов армейского корпуса ВВО

После освоения теоретического курса и общих навыков пилотирования, военнослужащие были допущены к основному этапу подготовки: отработки техник поиска, наведения, сопровождения и захвата цели с помощью FPV-дронов которые оснащены инфракрасными датчиками и камерами видеофиксации, что позволяет обнаружить замаскированного противника даже в тёмное время суток.

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