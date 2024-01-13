Покинувшему Россию фехтовальщику Биде отправили портрет Троцкого

Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович отправил российскому шпажисту Сергею Биде, который покинул страну и уехал в США, портрет революционера, советского государственного деятеля и политического эмигранта Льва Троцкого.
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