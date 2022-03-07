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"Нынешний ЕС — это большая PR-компания, которая специализируется не на реальной политике, а на создании шумных рекламных трюков"

"Нынешний ЕС — это большая PR-компания, которая специализируется не на реальной политике, а на создании шумных рекламных трюков"

В Незалежней все больше и больше приходят к мысли, что "весь мир с нами" - это просто слоган, за которым нет ничего реального.

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