Иркутская компания разместит свое производство в Республике Беларусь

Заместитель министра промышленности Республики Беларусь Денис Бакей на XVIII Международном форуме-выставке «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге поддержал инициативу иркутской компании «Медтехсервис» открыть в Союзном государстве производство глюкометров и тест-полосок.
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