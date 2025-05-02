Правительство Индии отложило очередной раунд переговоров с фермерами

Правительство Индии отложило очередную встречу с представителями протестующих фермеров, поскольку те потребовали исключить из переговоров членов правительства штата Пенджаб, сообщает газета The Hindustan Times со ссылкой на информаццию министерства сельского хозяйства Индии.
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