Рабочие кладут плитку в снег около Первомайского сквера

Новосибирцы высмеяли несвоевременные работы по укладке плитки около Первомайского сквера. В четверг, 2 ноября, новосибирцы заметили, что тротуар вдоль Красного проспекта на участке около Первомайского сквера мостят прямо под обильным снегопадом.