Рабочие кладут плитку в снег около Первомайского сквера

Новосибирцы высмеяли несвоевременные работы по укладке плитки около Первомайского сквера. В четверг, 2 ноября, новосибирцы заметили, что тротуар вдоль Красного проспекта на участке около Первомайского сквера мостят прямо под обильным снегопадом.
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