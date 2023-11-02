Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Верно сказали.Задержаны организ...
  • Друг Абадон
    ну я бы не сказал что колапс,в среднем не плохо убирается ну а с жалобами ,жители привыкли по каждому пустяку жаловат...«Спецавтохозяйств...
  • Друг Абадон
    первое ,слова к делу не пришьёшь ,есть видео такого если есть это одно если нет то клевета и за неё должны нести роди...Бастрыкин заинтер...

Рабочие кладут плитку в снег около Первомайского сквера

Рабочие кладут плитку в снег около Первомайского сквера

Новосибирцы высмеяли несвоевременные работы по укладке плитки около Первомайского сквера. В четверг, 2 ноября, новосибирцы заметили, что тротуар вдоль Красного проспекта на участке около Первомайского сквера мостят прямо под обильным снегопадом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх