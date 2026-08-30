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ИА Регнум

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Военные Венгрии для перехвата угнанного самолета подняли в небо истребители

В Венгрии по тревоге были подняты два истребителя Gripen после того, как угнанный легкомоторный самолет Cessna 172 направился в сторону атомной электростанции «Пакш».

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