Пасхальные угощения: стабильность цен и ожидания потребителей Елена ГалицкаяС приближением православного праздника Светлого Христова Воскресения российские граждане начинают задумываться о традиционном праздничном столе, который не обходится без окрашенных яиц.
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