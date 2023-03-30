Швабизм в образовании наших детей

Чему Навального учили в Йельском университете Пирамида мировой элиты. Кого и как готовят в лузеры. Андрей Фурсов Парадокс госуправления: битва с Западом в разгаре, а «Учитель для России» Грефа и Ко продолжает вербовать «спящих» в регионах Депутат Госдумы Михаил Делягин недавно обратил внимание на новую волну работы проекта «Учитель для России» - теперь глобалист Герман Греф и его партнеры из различных либеральных прозападных структур набирают будущих учителей истории/обществознания, которых подготовят к работе (точнее – обработке мозгов детей) всего за пять недель.