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  • Antanas
    США и запад диктует свои правила.Это не прадет.США слишком много берет.Лопнет.👍👍👍👍👍.Правовой фашизм к...
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Швабизм в образовании наших детей

Швабизм в образовании наших детей

Чему Навального учили в Йельском университете Пирамида мировой элиты. Кого и как готовят в лузеры. Андрей Фурсов Парадокс госуправления: битва с Западом в разгаре, а «Учитель для России» Грефа и Ко продолжает вербовать «спящих» в регионах Депутат Госдумы Михаил Делягин недавно обратил внимание на новую волну работы проекта «Учитель для России» - теперь глобалист Герман Греф и его партнеры из различных либеральных прозападных структур набирают будущих учителей истории/обществознания, которых подготовят к работе (точнее – обработке мозгов детей) всего за пять недель.

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