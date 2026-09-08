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Крымская газета

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ФАС возбудила 51 дело за завышение цен на топливо

ФАС возбудила 51 дело за завышение цен на топливо

Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Совета Федерации, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, отраслевых компаний и глав регионов.

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