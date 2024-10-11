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Военное обозрение

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Журналист американского телеканала задержан в Израиле за репортаж о местах падения иранских ракет

Журналист американского телеканала задержан в Израиле за репортаж о местах падения иранских ракет

Американского журналиста задержали за то, что он вел репортаж с места попадания иранских ракет по израильской авиабазе Неватим.

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