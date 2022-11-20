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Новейший фургон «Соболь NN» окажется на 300 тыс. рублей дороже, чем предполагалось

Новейший фургон «Соболь NN» окажется на 300 тыс. рублей дороже, чем предполагалось

Как пишет Auto.ru со ссылкой на Telegram-канал RCI News, новейший фургон «Соболь NN», дебютировавший в предсерийном виде этим летом, начал поступать к дилерам ГАЗа в двух версиях — цельнометаллический фургон и грузопассажирский фургон-комби.

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