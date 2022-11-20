Новейший фургон «Соболь NN» окажется на 300 тыс. рублей дороже, чем предполагалось

Как пишет Auto.ru со ссылкой на Telegram-канал RCI News, новейший фургон «Соболь NN», дебютировавший в предсерийном виде этим летом, начал поступать к дилерам ГАЗа в двух версиях — цельнометаллический фургон и грузопассажирский фургон-комби.