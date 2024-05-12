Полина Гагарина посмела отказать Максиму Фадееву

Певица Полина Гагарина в жесткой форме отказала Максиму Фадееву в сотрудничестве. 37-летняя певица артистка в начале нулевых принимала участие в музыкальном проекте Первого канала «Фабрика звезд-2», продюсером которого был Максим Фадеев.
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