Полина Гагарина посмела отказать Максиму Фадееву

Певица Полина Гагарина в жесткой форме отказала Максиму Фадееву в сотрудничестве. 37-летняя певица артистка в начале нулевых принимала участие в музыкальном проекте Первого канала «Фабрика звезд-2», продюсером которого был Максим Фадеев.