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Сенатский комитет США проведет слушания по поводу "Северного потока" 29 сентября

Сенатский комитет США проведет слушания по поводу "Северного потока" 29 сентября

ВАШИНГТОН (Рейтер) - Комитет по международным отношениям Сената США назначил на 29 сентября закрытые слушания о российском газопроводе Северный поток-2, который, по мнению ряда законодателей, может нанести ущерб союзникам Америки в Восточной Европе.

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