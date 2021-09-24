Сенатский комитет США проведет слушания по поводу "Северного потока" 29 сентября

ВАШИНГТОН (Рейтер) - Комитет по международным отношениям Сената США назначил на 29 сентября закрытые слушания о российском газопроводе Северный поток-2, который, по мнению ряда законодателей, может нанести ущерб союзникам Америки в Восточной Европе.