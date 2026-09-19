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Актриса Анна Шерлинг из сериала "След" теряла зрение и память перед смертью

Актриса Анна Шерлинг из сериала "След" теряла зрение и память перед смертью

Вадим Тараканов/ТАСС Актриса Анна Шерлинг, которая ушла из жизни 16 сентября в возрасте 46 лет, перед смертью испытывала серьезные проблемы со здоровьем.

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