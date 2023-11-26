В МИД Израиля вызвали посла Ирландии из-за высказываний премьера о заложниках

Глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн распорядился вызвать посла Ирландии в еврейском государстве в МИД в связи с заявлениями ирландского премьера о заложниках, которые удерживаются радикальным движением ХАМАС в секторе Газа.
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