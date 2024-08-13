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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рабьо интересен «МЮ», «Челси», «Арсеналу», «Ливерпулю», «Галатасараю» и «Атлетико» (Gazzetta)

29-летний экс-хавбек «Ювентуса» является свободным агентом и все еще не нашел себе новую команду.  Как сообщает La Gazzetta dello Sport, французом интересуются 4 клуба АПЛ – «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль», а также турецкий «Галатасарай» и, возможно, испанский «Атлетико» (на фоне вероятного срыва трансфера Конора Галлахера).

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