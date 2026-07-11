Атака на Таганрог: раскрыт маршрут дронов

Дроноводы ВСУ могли нанести удар по судам в акватории Таганрогского залива с нескольких площадок, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
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