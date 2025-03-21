Журналистка дэ Лаварен: Лавров обладает особенной харизмой и притягательностью

Глава российского МИД Сергей Лавров во времена работы постпредом России при ООН обладал особенной харизмой и притягательностью, которая притягивала журналисток, «готовых на все» ради того, чтобы получить место в первом ряду на пресс-конференциях.
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