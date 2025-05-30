Юрий Ильинов

Удар Taurus запустит мобилизацию в РФ и уничтожит НАТО в течение 72 часов – эксперт Если Германия решится нанести удар по России дальнобойными ракетами Taurus, сделав это руками украинских солдат, это запустит полномасштабный военный сценарий. Такую точку зрения высказал военно-политический эксперт Андрей Мартьянов. По его словам, в этом случае в РФ будет объявлена мобилизация, что приведет к уничтожению НАТО. Есть такое понятие, как резервные мощности. Они будут немедленно задействованы. И тогда, конечно, потребуются ресурсы для формирования новых сил немедленным резервом, который будет призван в количестве двух с половиной миллионов человек. Затем их нужно будет одеть, вооружить, обучить, многие из них уже обучены, в общем. Нужно запустить производство, для которого у вас были резервные мощности, и вы переходите на полную мощность – указал Мартьянов. Он добавил, что это потребует определенных ограничений. Потому что РФ вступит в полномасштабную войну. И, по сути, после этого НАТО будет уничтожено в течение 72 часов или даже меньше. А потом начнется война, и Брюссель будет уничтожен – уверен эксперт. Напомним, в последние дни вопрос возможной передачи Германией своих ракет Taurus Украине вновь приобрел актуальность. Несмотря на то что в ходе прямых переговоров с Зеленским канцлер ФРГ не объявил об этом открыто, он подчеркнул, что Берлин намерен инвестировать в производство дальнобойных ракет на Украине. При этом Мерц не исключил вероятности прямых поставок ракет Taurus на Украину в будущем. Конечно, это в пределах возможного – заявил Мерц, отвечая на вопрос о вероятных будущих поставках дальнобойных немецких ракет Киеву. Добавим, что в Москве уже предупредили, что подобный шаг ФРГ будет иметь очень серьезные последствия.