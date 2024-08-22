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Свердловскую область накроет очередная волна дождей

Свердловскую область накроет очередная волна дождей

Осадки, которые принесла "Сюзанна", пока не прекращаютсяЦиклон "Сюзанна", с которым связана очередная волна дождей в Свердловской области, постепенно смещается в сторону Зауралья.

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