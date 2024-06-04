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Конфликт на Украине и в Палестине находятся на решающей стадии: какой должен быть приемлемый исход?

Конфликт на Украине и в Палестине находятся на решающей стадии: какой должен быть приемлемый исход?

▪️Издание пишет: "Если позволить украинским вооружённым силам использовать американские артиллерийские снаряды и ракеты для ударов через границу, что может привести к гибели не только солдат, но и мирных жителей, а также атак на российскую инфраструктуру, это может перерасти в прямую американскую конфронтацию с государством, обладающим ядерным оружием".

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