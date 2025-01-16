Апноэ: специалисты рассказали, можно ли не проснуться от прерывистого дыхания

Сон является основополагающим фактором для поддержания крепкого здоровья и эмоционального состояния. За день мы тратим достаточное количество сил и энергии, а ночью во время сна восполняем потерю, рассказывает корреспонденту PRIMPRESS приморский врач-терапевт Елена Пыжова.
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