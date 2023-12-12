Обвиняемого в оправдании терроризма Кагарлицкого хотят посадить на 5,5 года

Сторона обвинения потребовала приговорить социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
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