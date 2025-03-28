В Челябинске подросток на электросамокате въехал в легковушку

14-летний челябинец пострадал в ДТП в Металлургическом районе областного центра. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, авария произошла в среду, 26 марта, в 14:05 около дома №65 по улице Мира.
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