В Челябинске подросток на электросамокате въехал в легковушку

14-летний челябинец пострадал в ДТП в Металлургическом районе областного центра. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, авария произошла в среду, 26 марта, в 14:05 около дома №65 по улице Мира.