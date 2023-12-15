Решили и ушли на каникулы: Конгресс США отказал Украине в помощи

Парламентарии от Республиканской партии выступили против продления работы законодательного органа.Конгрессмены США не согласовали оказан е финансовой и военной помощи Украине и ушли на рождественские каникулы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии