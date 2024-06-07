Что вас ждет на неделе с 10 по 16 июня 2024 года согласно гороскопу Павла Глобы Алёна ЮрьеваПавел Глоба, признанный астролог мирового уровня, представляет свой гороскоп на неделю с 10 по 16 июня 2024 года.