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Крымская газета

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Свыше 150 пьяных водителей поймали в Крыму за семь дней

Свыше 150 пьяных водителей поймали в Крыму за семь дней

С 5 по 11 октября 2026 года на территории Крыма зарегистрировали 25 ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма.

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