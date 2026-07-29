The Mamdani Grocery Grift: NYC Mayor Sells Taxpayers A Bill Of Goods On City-Run Stores Authored by Jonathan Turley, Last week, Mayor Zohran Mamdani’s short stint as a faux president ended with an embarrassing acknowledgment that he could not, as promised during his campaign, arrest Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.
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