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Zero Hedge

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The Mamdani Grocery Grift: NYC Mayor Sells Taxpayers A Bill Of Goods On City-Run Stores

The Mamdani Grocery Grift: NYC Mayor Sells Taxpayers A Bill Of Goods On City-Run Stores

The Mamdani Grocery Grift: NYC Mayor Sells Taxpayers A Bill Of Goods On City-Run Stores Authored by Jonathan Turley, Last week, Mayor Zohran Mamdani’s short stint as a faux president ended with an embarrassing acknowledgment that he could not, as promised during his campaign, arrest Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.

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