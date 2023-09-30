Грань очевидного. Авторская программа Юрия Селиванова

Юрий СЕЛИВАНОВ Выпуск №137. Сетецентрическая мишень для продвинутых хакеров История с очередной аварией американского палубного истребителя F-35B продолжает обрастать самыми фантастическими подробностями и наводит на нетривиальные размышления.
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