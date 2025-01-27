Большой день для АвтоВАЗа. Сегодня — 28 января — состоится премьера Lada Iskra во всех типах кузова и Lada Niva со 160-сильным мотором

Вчера АвтоВАЗ запустил в производство Lada Vesta с новой 6-ступенчатой коробкой передач, а сегодня на предприятии в Тольятти состоится большое мероприятие, в рамках которого представят Lada Iskra во всех типах кузова.
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