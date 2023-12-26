Японская компания боится поссориться с США из-за связи с «Арктик СПГ-2»

Японская компания Mitsui заявила о намерении отозвать сотрудников с проекта «Арктик СПГ-2». Решение было принято для защиты людей от действия американских ограничительных мер, сообщает японская газета Sankei Shimbun.
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